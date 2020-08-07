«Такие вещи не прощают» – Лукашенко нанёс страшный удар по своему авторитету у простых россиян

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Необоснованным задержанием 33-х россиян, среди которых есть бывшие ополченцы Донбасса, и разговорами об их возможной передаче Украине, президент Белоруссии Александр Лукашенко нанес невосполнимый удар по той многочисленной группе поддержки, которую он имел в России.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Лукашенко затеял эту неожиданную для многих игру именно с людьми, которые воевали в Донбассе, как ни парадоксально, подорвет его позиции не среди российских либералов, в том числе, и во власти. Там и так его не особо любили. В глазах окружения Путина это тоже ничего принципиально нового не добавляет.

А вот, что касается лево-патриотического лагеря, который всегда был надеждой и опорой Лукашенко, ситуация иная. Результаты соцопросов, по которым Лукашенко оказывался самым популярным политиком на постсоветском пространстве и мог даже конкурировать с самим Владимиром Владимировичем, достигались за счет именно этих людей, которым нравится его ностальгия по советским временам, его левизна, его экономическая политика с упором на государство.

Но для этих людей те, кто воевал на стороне республик Донбасса, святые. И когда Лукашенко на них покушается и готовится их выдать в Киев, это слом шаблона такой, что восстановления не будет. Для этих людей Лукашенко никогда не станет прежним авторитетом. Даже если не выдаст. Такие вещи не прощают», – сказал Юсин.

Напомним, еще в июле согласно опросу ВЦИОМ каждый второй россиянин положительно относился к президенту Белоруссии — 52%.