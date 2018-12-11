11.12.2018,

Симферополь,   Галина Шершнева

 
Крым, Россия, Туризм
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Таких цифр не помнят операторы: В Крыму ожидается новогодний туристический бум

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Более 150 тыс туристов забронировали места на новогодние праздники.  Об этом сегодня на заседании Совета министров Крыма заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Таких цифр туроператоры не помнят в Крыму. У некоторых из них вырос спрос вырос на 30-40%. Уже сейчас загрузка отелей и здравниц составляет 60-70%», – сказал Волченко.

В этом году Крым стал вторым по популярности направлением на Новый год у россиян после Сочи, обогнав Москву и Санкт-Петербург. В прошлые годы полуостров занимал 6-е место.

«Большинство туристов в Крым на новогодние каникулы приедет из Москвы – 64%, Санкт-Петербург – 16%. Затем идут Екатеринбург, Мурманск, Ханты-Мансийск и Ростов. Как ни странно, на новогодние праздники возрос поток иностранных туристов. Доля авиабилетов из зарубежных стран в Симферополь выросла с 5 до 8,5%. Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль», – сказал Волченко.

В Крыму открыто 280 объектов размещения, что  на 20% больше, чем в прошлом году. Это 30% от общего числа здравниц и отелей. Министр уверен, что реально довести долю круглогодично работающих объектов размещения до 50-60%. 

«Турпоток может быть увеличен до 200 тысяч, чего раньше никогда не было. Есть потенциал увеличить его как минимум вдвое», – подытожил глава Крыма Сергей Аксенов.

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