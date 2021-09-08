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08.09.2021 17:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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«Таких патриотов, как в Донбассе, нужно еще поискать в самой России» – депутат Госдумы

В Донбассе предусмотрена программа социально-экономического развития до 2024 года, включающая в себя строительство новых...

В Донбассе предусмотрена программа социально-экономического развития до 2024 года, включающая в себя строительство новых школ и новых дошкольных учреждений, дорог, решения вопросов развития доступного здравоохранения, в том числе и на территории РФ.

Об этом на слёте сторонников партии «Единая Россия» в Донецке заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается программы социально-экономического развития Донбасса до 2024 года, поверьте мне, может ещё не каждый житель Донбасса знает эти цифры, но это внушительные цифры. Это и новые школы, и новые дошкольные учреждения, это новые дороги, это вопросы развития здравоохранения, это вопросы доступного здравоохранения, в том числе, и на территории РФ», – сказал Водолацкий. – Я уверен в том, что мы вместе с вами это сделаем, и та армия сторонников, которая сегодня формируется, она естественно будет живым организмом, она не будет бюрократическим механизмом».

«Я всегда говорил – на Донбассе живут настоящие патриоты России, таких патриотов нужно ещё поискать в самой России. Поэтому вам огромная благодарность за вашу работу. За то, что сторонников до конца года будет значительно больше в десятки тысяч, и это огромная мощная сила», – добавил российский депутат.

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