«Таких тварей надо гнать, я призываю к насилию!» – львовские нацики избили музыкантов за русский язык

05.03.2021, Львов , Тарас Стрельцов

Новости Украины

Во Львове группа националистов избила уличных музыкантов за то, что те пели песни на русском языке.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила украинский журналист Олеся Медведева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львов. Площадь Рынок. Уличные музыканты исполняют песню на русском. Находится притрушенная речевая-активистка и устраивает показуху.

Потом. Музыкантов бьют и ломают им инструменты. Судя по комментариям местных, это был «Сокол» (молодежка Свободы?)» – написала она.

В опубликованной видеозаписи видно, как девушка (подписанная в соцсетях как Наталья Маркевич), пытается словесно запретить молодым людям петь на улице песни на русском языке.

«Вы находитесь в общественном месте, вы нарушаете закон», – возмутилась она.

В ответ на это музыкант попытался апеллировать к закону, но девушка снова и снова повторяет «вы в общественном месте». Не добившись своего, музыкант сказал: «Я русскоязычный. Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно».

Позже молодая националистка опубликовала на своей странице в соцсети видеозапись разбитых музыкальных инструментов и сделала обращение, в котором открыто призвала к насилию по отношению к «московским сукам».

«Может вы видели предыдущую сторис… Вы не представляете, но за прошлый день это самая лучшая новость. Я пришла, открываю инстаграм, как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе. С такими московскими суками нужно делать подобное.

Я не призываю к насилию, хотя нет, призываю. Потому, что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», – бесновалась националистка.

«Что тут сказать… кроме своих показух на мовну тематику, похвастаться им в жизни нечем, но карма штука коварная и непредсказуемая», – прокомментировала Медведева.