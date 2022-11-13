«Такими темпами через неделю будем в Севастополе» – Арестович

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Новости Украины

Остающиеся в Крыму заукраинцы уже должны готовиться встрече ВСУ, заранее запасаясь желто-синими флагами и составляя списки соседей, которых впоследствии следует репрессировать «за сотрудничавших с Россией».

Об этом говорили участники эфира на канале объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с Херсоном доказала лишний раз, что, когда имеешь дело с Россией, можно ожидать чего угодно. Например, через неделю мы можем сидеть в Севастополе спокойно и обсуждать это все как свершившийся факт. Это такие люди странные. Мы ожидали, что они будут за Херсон бороться, ну, минимум неделю еще отчаянно. Городские бои там готовились, они там закладки закладывали, все минировали. И где?» – разочарованно заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В свою очередь Юрий Романенко посчитал необходимым выступить перед жителями Крыма с обращением.

«Дорогие украинцы в Севастополе, в Симферополе, в Джанкое, в Керчи! Вы понимаете, к чему все идет? Поэтому покупайте флаги заранее, поднимайте до того, как зайдут украинские войска, когда они будут приближаться, готовьте списки зрадников, коллаборантов, можете присылать уже прямо сейчас, есть наши имейлы, социальные профили, лайкате, репостите. Короче говоря, не теряйте времени, потому что время очень быстрое, и мы еще с вами точно не знаем, когда мы там у вас окажемся. Возможно, это будет уже в конце ноября», – призвал Романенко.