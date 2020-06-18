Такое не прощают: Варфоломей жестоко обидел Трампа

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемый Вселенский патриарх Варфоломей лишился международной поддержки, в том числе от предстоятелей других православных церквей. Он рассорился с президентом США Дональдом Трампом, а также оказался в «самоизоляции» из-за своей политики, которую ведет в последние годы.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в Турции Варфоломей испортил отношения с президентом Реджепом Эрдоганом из-за поддержки оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и попытки госпереворота в Турции в 2016-м году. Джангиров отмечает, что эти факторы являются причинами молчания Варфоломея в ответ на планы президента Турции Реджепа Эрдогана превратить Софийский собор в Стамбуле в мечеть.

«Многие беспокоятся про Айя-Софию, а чего-то Варфоломей ничего не говорит как-то, а его мнение? Но ему объяснили. Он – чиновник Министерства культуры, во-первых, во-вторых, ему сейчас объяснили опять – был большой материал в проправительственном журнале про заговорщиков против (Эрдогана), что Варфоломей принимал участие в заговоре Гюлена, в этом военном перевороте. Но сам факт, что он должен был вылететь из Стамбула – это правда. А откуда ты заранее знал, что надо вылететь? Накопились вопросы.

Поэтому все военные операции в Сирии Варфоломей благословляет. Возможно, он благословит и переход в мечеть Айя-Софии, еще и крестный ход в поддержку проведет… Позиции Варфоломея очень сильно ослаблены. Во-первых, он вступил в прямой конфликт с Трампом. Он в своей доктрине прямо указывает, что неправильно преследуют, депортируют, разлучают (эмигрантов, – авт.), резко против Трампа в этой новой доктрине. Там не называется Трамп, но про Америку написано и про политику Трампа. Его предстоятель в Америке, я забыл, она называется Американская православная Константинопольского патриархата, они напрямую поддержали Байдена.

Поэтому и Трамп недавно просто отказал, была намечена встреча с предстоятелем, он отказал в этой встрече… То есть, Трамп за него вступаться не будет, с Грецией настолько плохие отношения у Турции, что уже ничем ухудшить их нельзя, Россия не будет вмешиваться, Россия в сложных отношениях с Турцией, но как показала и Сирия, и Ливия, договариваться можно.

Высказался только от России тот, который по международным связям, заявление было, но такое – негативно, но обтекаемо. И Сербская церковь тоже, не первый, один из епископов высказался. По-моему, сейчас Элладская тоже что-то заявила, но вообще далеко не весь православный мир как-то высказывается, потому что Варфоломей тоже оказался в определенной самоизоляции, но не из-за коронавируса», – заявил Джангиров.

Напомним, изоляция Варфоломея началась тогда, когда он принял решение предоставить украинским раскольникам Томос об автокефалии и создал так называемую «Православную церковь Украины», которая не признана большинством православных церквей мира.