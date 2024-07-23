«Такое нельзя прощать»: Муждабаев требует наказывать за призывы к миру

Любые призывы к миру и жалобы на усталость от войны на Украине должны жестко пресекаться.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякие инстасамки, инфлюенсеры, которые за 500 долларов выполняют любое задание России. Я надеюсь, уже идёт проверка и какие-то оперативные действия со стороны СБУ в отношении этих блохеров, которые сразу после Охматдета подняли волну «Мы устали от войны». Ну, мы понимаем, кто больше всего устал от войны – те, кто меньше всех в нее вовлечен.

Это нельзя просто так прощать. Если ты прощаешь одного, это заканчивается какой-то просто беседой, а он потом так же выходит в эфир, и говорит: «У нас демократическая страна, я могу делать что угодно во время войны» – тогда ждём следующую волну», – потребовал русофоб.