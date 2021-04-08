«Такое происходит впервые!» – Россия массово перебрасывает десантные катера на Черное море

08.04.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

ВМФ России начал переброску более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии в Черное море для проведения учений «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такое происходит впервые», – не скрывает обеспокоенности бежавший из Крыма Андрей Клииенко, член «Майдана иностранных дел».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У Черноморского флота нет малотоннажных десантно-высадочных средств… В Сиваше или на Арабатке тактические десанты могут высаживать только корабли на воздушной подушке или десантные катера. Как раз такие с Каспия и подогнали», – объясняет ветеран разведки ВМС Украины Павел Лакийчук.

По его словам, теперь у России «расширяются наступательные тактические возможности на мелководной акватории».

Между тем, российские силовики комментируют опасения украинцев с улыбкой.

«Отработка переброски сил ВМФ с одного театра на другой является одной из повседневных задач любого государства, имеющего военный флот. Корабли Каспийской флотилии неоднократно выполняли задачи и в Черном, и в Средиземном морях, а в прошлом году в Черном море прошло учение кораблей Черноморского и Северного флотов. Это нормальная практика, и моряки отрабатывают этот элемент боевой подготовки. С событиями на Украине это может быть и не связано, хотя, как фактор сдерживания воинственной истерии – вполне может быть. Ведь вдруг они по Днепру до Киева дойдут, чтобы Кравчук пострелял по ним со своего балкона из ружья Геринга», – сказал «ПолитНавигатору» источник в силовых структурах Крыма.