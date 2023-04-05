«Такое себе Пуэрто-Рико»: украинский политолог об отказе Нацбанка от гривны

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Экономика Украины находится в состоянии искусственной регулировки, и ради спасения ситуации совершенно будет неудивительно сравнение курса доллара с гривной или вообще отказ от национальной валюты в пользу американской.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле украинская валюта является на сегодняшний день регулируемой не совсем рыночными способами. Это абсолютно условные качели, которые во многом зависят от сезонных вливаний и сезонных колебаний. Но говорить, что сравняется украинская валюта и доллар… всё может быть, на самом деле. Может, вообще отказаться от гривны и перейти на доллар. Тем более что на сегодняшний день в Украине практически отсутствует экономика. Экономика зависит от западных вливаний – дали нам доллар, значит у нас экономика функционирует. У нас практически не осталось тех предприятий, которые могут зарабатывать валюту, которые могут влиять на курсовую политику, всё регулируется достаточно искусственными методами, регулируется методами ручного управления Нацбанка. И я не вижу ничего удивительного, если завтра Нацбанк скажет, что у нас курс один к одному. Я не вижу ничего удивительного, если завтра Нацбанк скажет, что мы вообще отказываемся от гривны и переходим на доллары. Что мы вообще превращаемся в такое себе Пуэрто-Рико», – признал политолог.

Он добавил, что данное состояние вещей – следствие не только военного положения.

«У нас сегодня регуляторные механизмы мало зависят от рыночных механизмов, от рыночной экономики, у нас на сегодняшний день существует ручное управление, искусственное управление во многом, что продиктовано не только войной, но и целым рядом экономических просчётов, которые мы наблюдали на протяжении последних 8 лет», – сказал Бондаренко.