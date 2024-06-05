«Такое только в британских колониях!» – Зе-рада предоставила особый статус английскому языку, взбесив даже порошенковцев

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 00:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Верховная рада приняла законопроект, утверждающий за английским языком статус одного из языков межнационального общения в стране.

Теперь английский язык обязаны будут знать ряд чиновников и служащих, в том числе в сферах образования, культуры, здравоохранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла законопроект, утверждающий за английским языком статус одного из языков межнационального общения...

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С резкой критикой законопроекта выступил депутат-порошенковец, печально известный фальсификатор истории Владимир Вятрович.

«Ни в одном не англоязычном государстве Европейского Союза нет закона, специального закона об английском языке. Такие законы характерны лишь для некоторых бывших британских колоний в Азии. Мы сделали европейский, а не какой-то африканский выбор», – попытался напомнить Вятрович.

«Украина возьмет на себя обязательство оказывать экстренную медицинскую помощь на английском языке любому иностранцу, который не владеет украинским. Вдумайтесь, какими могут быть последствия такой нормы в условиях, когда и так невозможно найти работников на «скорую помощь» – а, тем более, квалифицированных медиков. Я считаю, что это опасный абсурд», – добавил депутат.

Его позицию поддержал и депутат Дмитрий Разумков, отметивший, что законопроект принесёт прибыль только западным экономикам.

«Вместо того, чтобы поддерживать украинского кинопроизводителя, вы даете возможность иностранцам транслировать свои фильмы в украинских кинотеатрах без дубляжа и платить из государственного бюджета компенсацию за пустые места. Скажите мне, пожалуйста, вы за какую экономику: Украины, или за экономику Соединенных Штатов, Великобритании, или каких-то других государств?».

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 236 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении и направлен на дальнейшую доработку.

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