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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, благодаря которому Киев в 2022 году вышел из «стамбульских договорённостей» и в итоге понёс ещё большие территориальные и боевые потери – единственная фигура среди европейских политиков масштаба Уинстона Черчилля.

Об этом в эфире львовской ТРК «Lemberg» заявил комвзвода медицинского обеспечения 125 львовской бригады ТРО Андрей Хомицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем с ними договориться, потому что у нас один вариант – сепаратный мир, мы должны будем чем-то пожертвовать. У нас с врагами сложилась патовая ситуация. То есть они не будут отступать, и мы не будем отступать, будем стоять до конца. Если бы ещё наши союзники тоже были такими. Мне это напоминает историю, я сравниваю, как перед Второй мировой войной, такая же самая Европа с теми всеми Чемберленами. С этим всем, как они Чехословакию разделили, как аншлюс Австрии сделали, что-то такое. Ну, нет, нет, я не вижу Черчилля! Джонсон был что-то такое, но…», – грустил Хомицкий.

«Но его очень быстро, мне кажется, заткнули за пояс, мне так кажется, я не вижу Черчилля», – поддакнула ведущая канала.