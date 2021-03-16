Такого еще не было: В Крыму поймали лже-депутата Госдумы из Украины

16.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Полиция в Крыму задержала мужчину, который выдавал себя за депутата Госдумы Руслана Бальбека и собирал деньги у предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба настоящего парламентария Бальбека.

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«Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим – что на благотворительность, третьим – что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех!

Для правдоподобия своих корыстных целей он даже рассылал поддельные бланки моей приемной, заверенные якобы моей подписью. Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени.

Злоумышленник действовал с территории Украины, задержали его при въезде на полуостров. А в Крыму ему «помогали» сообщники.

Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного «благотворителя» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело находится на контроле в аппарате МВД РК», – пишет Бальбек.