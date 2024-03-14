«Такого ещё не было»: на сайты ЦИК идёт беспрецедентная атака – Борисов

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Количество DDoS-атак на сайты Центральной избирательной комиссии увеличилось в 150 раз.

Об этом сообщил на пресс-конференции член ЦИК РФ Игорь Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу проинформировать, что уже сегодня по московскому времени в 23:00 начнётся голосование на Дальнем Востоке по выборам президента Российской Федерации. Фактически мы уже вступили в тот день, когда начинается голосование – не досрочное, а на тех участках, которые будут открыты и будут организованы для многодневного голосования в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта. До сегодняшнего момента, как и раньше, ни у кого не было сомнений, что перед выборами будут усиливаться попытки поставить под сомнение легитимность нашего избирательного процесса, будут учащаться и ужесточаться нападки в субъектах, естественно, возрастёт число актов, направленных на максимальное очернение и искажение процедур голосования и результатов волеизъявления нашего народа», – подчеркнул он.

По словам представителя ЦИК, сейчас все западные центры, дата-центры и различные структуры нападают на сайты, связанные с выборами.

«На сегодняшний день с начала года на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии совершено 12 млн атак. Это в 150 раз больше, чем в единый день голосования в сентябре 2023 года. Тогда мы зафиксировали только 1 млн 200 тысяч атак. Но, повторюсь, у нас ещё впереди три дня, и мы ожидаем усиление давления DDoS-атак на сайты нашей избирательной системы», – указал Борисов.

По его словам, в РФ организовано 90 тысяч избирательных участков, 112 миллионов граждан включены в избирательные списки. Около 5 миллионов зарегистрировались на электронное дистанционное голосование, и это без учета москвичей, которым не нужно заранее регистрироваться для голосования через интернет.

Предварительные итоги голосования на выборах президента России будут объявлены в первой половине дня 18 марта, первые результаты ЦИК начнет давать с 21:00 17 марта.