«Такого ещё не было» – Живов рассказал о необычном характере наступления под Угледаром

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Российские войска ведут наступление крупными силами на Угледар, окружая противника, при полнейшей тишине в медиапространстве .

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угледар окружен с двух сторон. С запада обошли, обложили, взяли деревню, от которой зависит оборона Угледара. Сейчас бои идут на шахте, вокруг которой построена оборона Угледара. И два этих пункта, взятые вместе, рушат оборону Угледара. И та часть группировки, которая сейчас в Селидово, замыкает котёл, если с юга пойдут подразделения, которые прорвались на Угледаре. А там очень серьёзная группировка. Я помогал своим по гуманитарке, объезжал, там стволы большие, тяжёлые. И танки. И БТР и вообще всё есть. Они довольно долго инертно стояли в позиционной войне, но сил достаточно много. И если эта группировка сейчас начнёт двигаться через Угледар, не исключено, что следующае линия обороны через какое-то время будет уже по Днепру», – подчеркнул комментатор.

По его оценке, в целом для ВСУ ситуация сложная, и она станет сложнее, когда российские войска подойдут к Орехово с востока и к Запорожью с юга и с запада.

«Что интересно в этом прорыве: он осуществляется какой-то очень крупной группировкой, но об этом неизвестно ничего. Никаких фотографий, никаких флагов не видно, никакой работы – ничего, полное медиа-молчание. Вы помните вообще за 2,5 года СВО хоть один случай, когда большое наступление было при полном медиамолчании с нашей стороны? Одновременно в Курской области любое уничтожение группировки противника, любой сожжённый БТР сразу же по федеральным каналам показывают. В Курской области полная медийная открытость, здесь – полная тишина с самого начала и до сих пор», – подчеркнул Живов.