«Такого как Путин, а там видно будет» – Песков о будущем президенте

Елена Острякова.  
17.11.2023 17:14
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что будущий президент России продолжит дело Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что будущий президент России продолжит дело Владимира Путина....

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«Таким же или другим, но таким же», – уточнил Песков.

Он высказал уверенность в победе Путина на предстоящих выборах.

«Путин пока не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах и будет дальше нашим президентом. А там видно будет», – сказал Песков.

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