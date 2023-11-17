«Такого как Путин, а там видно будет» – Песков о будущем президенте

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что будущий президент России продолжит дело Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таким же или другим, но таким же», – уточнил Песков.

Он высказал уверенность в победе Путина на предстоящих выборах.

«Путин пока не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах и будет дальше нашим президентом. А там видно будет», – сказал Песков.