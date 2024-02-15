«Такого мы не ожидали»: одна из лучших штурмовых бригад ВСУ попала в оперативное окружение

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В Авдеевке ситуация для подразделений киевского режима продолжает ухудшаться с каждым днем.

С официальной украинской стороны утверждается, что ситуация «контролируемая», но признается, что ВСУ вынуждены отступать.

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Так, спикер Сил обороны (ВСУ) Таврического направления Дмитрий Лиховей охарактеризовал ситуацию с линией фронта в городе как «очень динамичную».

«Происходит маневр нашими подразделениями, кое-где отходим на более выгодные позиции, кое-где отбивание позиций. Поставки и эвакуация усложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заблаговременно», – сказал Лиховей в эфире телемарафона, транслируемого по украинским каналам.

Ведущий тут же заметил, что «русские вбрасывают разные фейки о ситуации в Авдеевке» и делают упор на том, что «ВСУ теряют контроль над ситуацией».

«Мы не будем подыгрывать российской пропаганде, но каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача, видно общую картину событий, которая складывается, предусмотрены запасные варианты развития событий», – обтекаемо ответил представитель ВСУ.

Куда менее оптимистичные комментарии исходят от переброшенной в Авдеевку 3-й штурмовой бригады ВСУ (сформирована из неонацистов запрещенного в РФ полка «Азов»).

Так, замкомандира Максим Жорин признает, что приходится выполнять боевые задачи «в условиях, которые даже нам было сложно представить».

«Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы более адские самых горячих битв этой фазы войны, которые были в Бахмуте», – пишет неонацист в своем тг-канале.

В свою очередь комбриг Андрей Билецкий отмечает:

«Наши бойцы показывают беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник».

А вот связанный с ВСУ военно-аналитический украинский паблик Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте и занимающийся составлением карт, рисует совсем печальную картину по Авдеевке, заодно критикуя СМИ.

«К сожалению, наши некоторые глупые медиа, узнав об этом [передислокации 3-й штурмовой в Авдеевку] раньше, начали разносить эту новость. Это привело к усилению ракетных ударов по тыловым городам Донетчины, где по мнению врага могла находиться «Тройка».

Решение о ротации было принято гораздо раньше, поэтому это не стоит связывать с изменением военного руководства. Целесообразность такого маневра — загонять штурмовое подразделение в оперативное окружение для усиления оборонительных действий выглядит крайне странной», – пишет Deep State.

Тг-канал приводит мнение инженеров 3-й штурмовой.

«В общем, ситуация очень напоминает Бахмутскую оборонную операцию, когда пехота третьей штурмовой вынуждена была занимать оборону сразу с марша. Причем, как и в прошлом году, никакой позиции подготовлено не было, ведь в момент мероприятия те УОПы, которые содержали смежники, уже были потеряны или разрушены», – жалуются они.

Карта, составленная Deep State, показывает, что российские войска перерезали основную дорогу, по которой снабжался украинский гарнизон.

При этом на юге буквально несколько сот метров осталось до формирования полноценного котла, в котором окажутся два укрепрайона ВСУ – «Зенит» (на месте старой советской зенитной части) и «Чебурашка» (находится на развязке Донецкой объездной дороги).