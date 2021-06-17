«Такого не было 20 лет» – в «аграрной сверхдержаве» разразилась аграрная катастрофа

17.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На фоне падения ВВП и агропромышленного комплекса Украины, который за 2020 год снизился на 12%, правительство увеличивает налоговую нагрузку вместо того, чтобы поддержать аграриев.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, посвященной новой законодательной инициативе правительства заявил глава совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Недавно правительство внесло в парламент законопроект №5600 «Об обеспечении сбалансированности налоговых поступлений». В нем, в частности, предусмотрено исключить из IV группы упрощенной системы налогообложения производителей мяса птицы и яиц.

Александр Бакуменко отметил, что в пояснительной записке к законопроекту нет даже пояснения, чем мотивировано такое решение, а сам законопроект принят с нарушением регламента – правительство ни с кем не согласовывало его.

«Вместо того, чтобы поддержать отрасль, нас наоборот загоняют в тиски повышения налоговой нагрузки. Это прямое нарушение Конституции, прямое нарушение Налогового кодекса», – заявил он.

Отрасль и так находится в кризисе – предприятия по производству яиц несут убытки уже два года, предприятия по производству мяса птицы – год. Это происходит и с крупными компаниями, акции которых котируются на фондовых мировых площадках. Ушел с рынка второй крупнейший оператор «Агромакс», в два раза снизились объемы производства по яйцу компании «Авангард», в 1,8 раза – компании «Рихтер». Всего закрылось 20 предприятий, а из 130 тысяч человек, которые работают в отрасли, 15 тысяч уже потеряли работу. Производство мяса птицы по сравнению с прошлым годом сократилось на 8%, производство яиц – на 21%.

«Это – катастрофа, таких вещей не было за последние 20 лет. Идёт серьёзный системный кризис и надо думать, как поддержать отрасль. Мы, свиноводы, молочники три раза писали премьер-министру, объясняли ситуацию, показывали, как можно выйти из этой проблемы. Сегодня надо дать возможность кредитования с компенсацией процентов, ввести законопроект по сокращению ставки НДС на продукты питания, защитить людей, дать возможность привлечения емкости внутреннего рынка. Ноль. Никакой реакции. Я, глава ассоциации, и другие впервые за двадцать лет даже не получили ответа от руководителя правительства», – заявил Александр Бакуменко.

Правительство пытается получить дополнительные деньги, повышая налоговую нагрузку, но вместо этого убьет отрасль, которая включает не только крупных производителей, но и множество мелких фермерских хозяйств, отметил он.

«Мы – отрасль с высокой добавленной стоимостью. Это не только мясо птицы, это ещё яйцо, это перепела в мелких хозяйствах, утка, индейка, гусь… Украина входила в десятку мировых производителей. Мы приносили в страну миллиард долларов, экспортируя продукцию, а сейчас всё это резко сокращается. Эти 15 тысяч человек, которых сократили, пошли на биржу труда и получают сегодня деньги из бюджета Украины. А ещё взять и предложить убрать из четвёртой группы налогообложения целую отрасль… Кто это мог придумать?! У меня в голове это не укладывается», – сказал он.

Бакуменко предупредил, что это, кроме прочего, приведет к дальнейшему росту цен на продукты птицеводства.

«Подорожание кормов, стоимость которых составляет 70% (стоимости продукции) уже привело к подорожанию яиц и мяса птиц. К сожалению, это подорожание даже не покрывает себестоимости. Если не покрывать себестоимость, сокращается производство, сокращаются рабочие места. Предприятия должны выйти на безубыточность производства. Поэтому будет подорожание и на яйцо – обычное, сезонное. Будет подорожание и на мясо птицы. Это произойдет в случае, если правительство будет применять такие новые фискальные нагрузки на отрасль птицеводства вместо того, чтобы ей помочь», – резюмировал украинский аграрий.