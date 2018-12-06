“Такого не было даже при Гитлере”: консервативный публицист о гонениях на УПЦ

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Давление нынешних украинских властпей на каноническую УПЦ беспрецедентно для новейшей истории Европы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин в своем телеграмм-канале “Православная политика”.

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«Такой кампании против одной из традиционных религиозных общин не знает Европа со времён сталинских гонений на Церковь. Подобного не делал даже Гитлер. Это совершенно

беспрецедентная кампания, и она начата явно в связи с планом «автокефалии», с планом организации так называемого собора этой гипотетической «автокефалии»., – заявил он.

По прогнозам Чаплина, намечаемый Порошенко “обьединительный собор” по созданию новой, подконтрольной властям церковной организации не соберет большого количества потенциальных участников от канонической УПЦ.

“Если там будет два-три, может, пять епископов, – конечно, для Порошенко это мало. Поэтому решили подтянуть

священников, чтобы наполнить ими зал, использовать в качестве мебели. И с этой, очевидно, целью оказывается давление. В целом

ряде регионов Украины происходят вызовы на допрос десятков священников”, – пишет он.

Чаплина удивляет, что представителей канонической Церкви обвиняют в разжигании розни путём распространения литературы со вполне корректными высказываниями, в то время как

действия их противников, часто оскорбительного характера, остаются

безнаказанными.

“Идёт политическая двойная игра, и удивительно, что ни наши

власти, ни западные структуры, ни ОБСЕ, ни Совет Европы, ни ООН по этому поводу либо не высказываются, либо высказываются очень осторожно. Происходит самое настоящее гонение, беспрецедентная акция устрашения. Где реакция всех тех людей и структур, которые вроде бы должны отстаивать права человека в Европе?», – сетует публицист.

Впрочем, было бы странно искать защитника традиционных консервативных ценностей в лице ЕС, основанного совсем на другом комплексе идей.