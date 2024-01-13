«Такого не было даже при Сталине» – в Киеве возмущены мобилизационным беспределом

Вадим Москаленко.  
13.01.2024 00:06
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинская мобилизация не адекватна реальности и намного более жестока мобилизации в СССР во времена Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская мобилизация не адекватна реальности и намного более жестока мобилизации в СССР во времена...

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«Проблема законов и всего пакета документов, связанного с мобилизацией, в том, что они абсолютно оторваны от реальности. В некоторых моментах они даже более жёсткие, чем советские законы – вот, что самое удивительное.

Например, в советское время давали отсрочку человеку, у которого был один ребёнок, у нас только если трое детей. Или по возрасту. На примере моей семьи – моему деду было 46 лет в начале Второй Мировой войны, и до него очередь так и не дошла в части призыва. Потому что были определённые параметры», – возмутился экономист.

«Или второй мой дед, который потерял глаз на войне, его сразу комиссовали, демобилизовали, и отправили в тыл. А сейчас мы видим, что люди без рук и без ног, их никто не демобилизует и не отправляет домой.

Некоторые требования в наших законах идут в явный разрез с реальностью. Например, призыв людей, которым 58-59 лет. Какой это может быть военный, если он никогда не служил в армии, чему его можно научить? Или зачем держать в армии людей, которые остались без руки, без ноги, без глаза?

Читаешь нормативные документы: если на 15 см. ампутирована нога, то уже частично пригоден. Это ж уже просто переходит в какие-то абсолютно извращённые формы», – добавил Кущ.

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