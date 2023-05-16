«Такого не было даже в Чеченскую войну» – отставной полковник в шоке от склок в армии России

Владимир Гладков .  
16.05.2023 22:31
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Публичные выяснения отношений между руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Министерств обороны РФ являются беспрецедентными для российской армии.

Об этом в интервью «Украина ру» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичные выяснения отношений между руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Министерств обороны РФ...

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«Мне как-то кольнуло – сейчас идут непонятные разборки, выяснения отношений с переходом на личности, между Евгением Викторовичем Пригожиным и руководящим составом Министерства обороны. Это не красит никого.

С таким я сталкиваюсь впервые. На Северном Кавказе такого не было вообще. Пытались как-то журналисты стравить двух известных генералов – Трошева и Казанцева. Так пытались, так стремились, но генералы, надо отдать им должное, надо отдать им должное, чётко и кратко говорили. Что сплетни и слухи не комментируют. Я не знаю, как сейчас нужно поступить, но это задело», – возмутился Алёхин.

Кроме того, отставной полковник оскорбился отношением Пригожина ко Второй Чеченской компании и российской армии вообще.

«Задело также, когда Евгений Викторович сказал, что во вторую Чеченскую наши войска воевали с 15-летними пацанами, которые спустились с гор. Да нет, Евгений Викторович, не так это было. Не знаю, где в это время Евгений Викторович находился, может, в местах не столь отдалённых, а я находился там.

И любой офицер, солдат вам расскажет, что это были хорошо обученные боевики, мотивированные, которые в течение трёх лет готовились в лагерях, их обучали инструкторы с Ближнего Востока. Наёмников во Второй Чеченской было очень много», – добавил он.

Напомним, в конце апреля Евгений Пригожин, критикуя боеспособность российской армии, заявил, что во Вторую Чеченскую кампанию ВС РФ якобы едва справлялись с группой подростков.

«По чеченским событиям. Любой чеченец, который воевал в Чеченскую войну, вам скажет, что они, 15-летние пацаны, бодались с российской армией, и достаточно успешно. Любой наш военный скажет, что бардак был такой – мама не горюй. И то, что мы вообще вытянули – это надо благодарить договорённости президента Путина и отца Рамзана Ахматовича», – заявил он тогда.

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