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Преступления современных украинских неонацистов настолько многочисленны и страшны, что местами даже затмевают зверства штурмовиков и карателей Третьего рейха.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступлений [украинских неонацистов] очень много. В том числе: намеренные обстрелы и убийства мирного населения из стрелкового оружия, включая женщин и детей; обстрелы мирных районов из стрелкового вооружения; масштабное и, очевидно, неизбирательное использование минирования мирных районов городов; нападение на больницы; использование живого щита; взятие заложников», – сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что украинские неонацисты хуже своих немецких идеологических предшественников.

«Кстати, такого не было даже в СС. Мы понимаем, что СС и Вооружённые силы фашистской Германии уничтожали советский народ, был геноцид немецкого народа. Но своим немецким населением они не прикрывались», – добавил эксперт.