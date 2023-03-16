«Такого не было даже в СС» – в Москве перечислили преступления украинских неонацистов

Владимир Гладков .  
16.03.2023 19:57
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


Преступления современных украинских неонацистов настолько многочисленны и страшны, что местами даже затмевают зверства штурмовиков и карателей Третьего рейха.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Преступления современных украинских неонацистов настолько многочисленны и страшны, что местами даже затмевают зверства штурмовиков...

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«Преступлений [украинских неонацистов] очень много. В том числе: намеренные обстрелы и убийства мирного населения из стрелкового оружия, включая женщин и детей; обстрелы мирных районов из стрелкового вооружения; масштабное и, очевидно, неизбирательное использование минирования мирных районов городов; нападение на больницы; использование живого щита; взятие заложников», – сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что украинские неонацисты хуже своих немецких идеологических предшественников.

«Кстати, такого не было даже в СС. Мы понимаем, что СС и Вооружённые силы фашистской Германии уничтожали советский народ, был геноцид немецкого народа. Но своим немецким населением они не прикрывались», – добавил эксперт.

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