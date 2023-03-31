«Такого не было даже во времена Холодной войны» – посол РФ об отношениях с Британией

Владимир Гладков .  
31.03.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Британское руководство, в том числе королевская семья и разного уровня чиновники с политиками, бьют исторические рекорды по уровню русофобии и полностью обрывают связи и контакты с российской стороной.

Об этом в эфире телеканала «RVTI» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британское руководство, в том числе королевская семья и разного уровня чиновники с политиками, бьют...

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«Вы упоминали, что членам королевской семьи не рекомендуется с вами общаться, что вообще это считается токсичным, с российским посольством. Вам приходили какие-то приглашения, может быть, на мероприятия? В мае состоится мероприятие по случаю коронации Карла III, вы на них приглашены?», – поинтересовалась ведущая.

«В наших отношениях с Британией обстановка совершенно новая, в том числе и дипломатическая. Политика официальных властей состоит в том, что Россия должна быть изолирована от общества. И что касается коммуникаций, проводить это весьма сложно.

В 1953 году, когда происходила коронация Елизаветы II, это был самый разгар Холодной войны. Так вот, тогда советские представители в коронации участвовали. К чести Елизаветы надо сказать, что был военно-морской парад, и в нём участвовал советский боевой корабль, крейсер. Причём с большим успехом, привлёк большое внимание.

А сейчас все эти традиции забыты, сейчас новая политика. И поэтому я не только не жду приглашения на коронацию, в этой ситуации это просто невозможно», – пояснил посол.

По его словам, то же самое касается английских чиновников и политиков – они полностью разорвали связи с Россией.

«Лондон разрушил всю архитектуру наших международных отношений. Он сломал её в экономической области, гуманитарной, в научной, образовательной, и так далее, и политической, прежде всего. Это чисто его инициатива.

Поэтому – говорить сейчас о чём-то с британскими чиновниками, отвечающими за это дело, не имеет никакого смысла. Коммуникация практически не осуществляется», – добавил Келин.

Посол подчеркнул, что такое положение дел очень опасно, в первую очередь, для самого Лондона.

«Это очень плохо, потому что британские чиновники и парламентарии остаются неинформированными о другой стороне, о ситуации в целом. Как в футболе, есть болельщики за «Торпедо», и болеют они только за «Торпедо». А в Лондоне болеют только за Украину, и никакой аргументации больше не воспринимают, и знать не хотят.

Это категорическая ошибка, потому что она ведёт к неправильным решениям. Они должны слышать то, что мы говорим, тогда у них будет более широкое восприятие реального положения дел», – резюмировал он.

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