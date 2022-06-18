«Такого не было ни в 2014, ни в 2015 году»: Гаубицы M777 расстреливают Донецк по натовским методичкам

Новости Украины

Натовская дальнобойная артиллерия поставляется на Украину, прежде всего, для расстрела мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам противостоит противник, который… напичкан всем вооружением, которое только есть у блока НАТО… Напичканный всем этим вооружением противник, каждый день отступает назад, каждый день мы его уничтожаем в энном количестве», – сказал Алаудинов.

По его словам, иностранная артиллерия, поставляемая на Украину, никакого влияния на фронтовую ситуацию не имеет, а несёт опасность только для мирного населения.

«Для тех людей, которые находятся на передовой, не имеет значение, откуда бьёт артиллерия. Бьёт ли она с расстояния 5 километров, или она, американская, бьёт с расстояния 30 километров. Единственная разница заключается в том, что ощущение, что наш противник получил эти дальнобойные вооружения, оно очень чётко появилось у наших мирных граждан. То есть у мирных граждан, которые проживают на территории Донецких и Луганских областей. Потому что эти орудия на сегодня больше бьют по детским садам, по школам, по местам проживания гражданского населения, нежели по местам, где происходят боевые действия. Потому что там, что они стреляют, что тем или иным вооружением для нас не имеет значения. Мы делаем своё дело, ежедневно продвигаясь вперёд. То есть мирное население лучше, чем кто бы это ни было, знает, что у противника появилось дальнобойное орудие. Потому что каждый день они бьют, уничтожают мирное население. А мы как шли, так и идём вперёд. Пусть они им хоть ядерную бомбу дают», – рассказал командир.

В то же время советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политический эксперт Александр Казаков убеждён, что обстрелы гражданских из дальнобойной натовской артиллерии, поставленной ВСУ, носят абсолютно санкционированный характер «безжалостных бомбардировок».

«Сегодня, это уже не хаотический демонстрационный обстрел, потому что если они стараются попасть поближе к торговым центрам – [терроризм?], война. Мы можем сколько угодно жонглировать словами. Я это читал в их учебниках и это правда. У них написано это в натовских учебниках – это называется «безжалостные бомбардировки». Именно эти цели – посеять панику, страх, включить у людей инстинкт самосохранения, чтобы они возмутились и обратили свой гнев не на них, а на свою власть. Чтобы сегодня люди в Донецке, в Москве, во Владивостоке сказали: «Хватит, терпеть это больше нельзя». Таких обстрелов не было ни в 2014, ни в 2015 году», – сказал Казаков в эфире «Первого канала».