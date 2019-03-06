Такого не было никогда: Как Украина реагирует на рост тарифов

06.03.2019, Киев, Игорь Петров

Новое повышение тарифов на Украине привело к рекордному росту долгов населения по счетам за услуги ЖКХ, что свидетельствует о глубоком шоке людей от новых расценок.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы за ноябрь-декабрь получаем увеличение задолженности в пределах 7-8 млрд. Такого не было никогда. Даже не само поднятие тарифов, а известие о том, что цены повышаются еще на 20-30% – людей насколько повергло в шок, что они физически просто перестали платить. «Вот не будем платить и все», – сказал выступающий.

По его мнению, власти Украины не знают, как исправить ситуацию.

«Все действия нашего правительства, которые привели к уменьшению базы субсидиантов, все это абсолютно искусственно, из пальца высосано. Люди настолько деградировали профессионально, что не могут обосновать, что делают», – сказал Гарбарук.