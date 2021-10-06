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06.10.2021 22:20 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Такого не было никогда!» На Украине начали «необъяснимо дорожать» нефтепродукты

Новости УкраиныНесмотря на окончание уборочных работ и падение спроса на нефтепродукты, цены на них быстро...

Несмотря на окончание уборочных работ и падение спроса на нефтепродукты, цены на них быстро растут.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это связано с ситуацией на рынке газа.

«Эти цены на газ и на нефть – вещи взаимосвязанные. И поднимаются цены на нефтепродукты. Причём нефтепродукты поднимаются совершенно необъяснимо. Перестало работать соотношение спрос/предложение. Уборочная закончилась, и пошёл рост. За октябрь, это 9 дней, по бензину – на 20 долларов на тонну, по дизельному топливу – 25. Такого не было никогда!

Год назад в этой же ситуации у нас спрос на дизель падал, и цена подала, минус 15 долларов на тонне с начала месяца было падение. Сегодня, к сожалению, обратная картина, невзирая на падение спроса. Не знаю, что будет, когда мы войдём в мёртвый сезон потребления – это декабрь, январь, февраль. Но если не урегулируется ситуация с этим газовым коллапсом, даже боюсь что-то прогнозировать.

Единственное, что я могу сказать с большой степенью вероятностью – это то, что предпосылок для снижения цены на нефтепродукты я пока просто не вижу», – заключил эксперт.

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