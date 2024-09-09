«Такого не было в истории» – эксперт-ядерщик о стремлении ВСУ устроить диверсию на Курской АЭС

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«Ядерный инцидент» на Курской АЭС, который так стремится устроить киевская хунта, приведет к масштабному радиационному загрязнению. Прецедентов попадания боеприпасов в действующую атомную станцию нет, поэтому оценить риски невозможно.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевые действия ведутся на относительно небольшом расстоянии от Курской АЭС. Угроза воздействия боеприпасов на энергоблоки существует, что не внушает оптимизма, в том числе и мировой общественности. Прогнозировать, что может быть при огневом воздействии на Курскую АЭС достаточно тяжело, потому что в истории такого никогда не было. Опасность, конечно, есть. Алексей Лихачёв заявил, что защитных оболочек на реакторах Курской АЭС нет, в отличие от Запорожской АЭС. И даже относительно небольшой боеприпас, принесенный летательным аппаратом, может причинить серьёзный урон. Всё-таки хочется надеяться, что подобного инцидента не будет, потому что армия этого не допустит. И на особенно «горячие головы» с украинской стороны должно повлиять краткое, но яркое высказывание нашего президента на экономическом форме о жёстком ответе в этом случае», – подчеркнул учёный.

Он добавил, что мощность Курской АЭС составляет 1 тыс МВт, и на стабильность энергосистемы ее остановка не повлияет. Но радиационное заражение при нарушении целостности оболочки реактора будет существенным.



«Чем грозит остановка Курской АЭС? Тотально ничего страшного не будет с точки зрения обеспечения электроэнергии. В той части Российской Федерации есть значительные резервы энергомощностей. Поэтому отсутствие электроснабжения – это наименьшее из зол, которое может быть при ее обстреле. А вот угроза радиационного заражения вызывает опасение, это действительно так», – указал Браславский.