«Такого не было в истории». Российские сельхозпроизводители добились уникального достижения

31.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Мир все больше нуждается в продовольствии, обеспечить которое сможет Россия, обладающая всеми необходимыми для этого возможностями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, подтвердивший, что в прошлом году экспорт сельхозпродукции из РФ превысил импорт.

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«Такого не было ни в истории России, ни в СССР. То есть мы не только обеспечили внутренний рынок и не допустили пустых полок даже в период пикового спроса, но и увеличили экспортную выручку по итогам года до $30,5 млрд», – сказал министр в интервью «Известиям».

По его словам, как бы дальше ни развивалась ситуация с коронакризисом, спрос на продовольствие в мире будет расти.

Это связано с различными аспектами, в том числе с увеличением населения и, соответственно, потребления продуктов питания. Тенденция уже заметна по поведению глобальных импортеров, например, Китая. Миру нужна еда, и мы, обладая таким огромным земельным банком, можем ее предоставить. Главная задача — производить как можно больше востребованной продукции. И в этом смысле ни у одной другой страны в мире нет такого потенциала, как у нашей», – резюмировал Патрушев.