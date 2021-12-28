«Такого не видели со времен Януковича»: Экономика ДНР пришла в движение

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из ДНР пишет спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Он напоминает, что этим летом в Донбасс зашел созданный в РФ Южный горно-металлургический комплекс ( ЮГМК), взявший на себя заводы, ранее курировавшиеся «Внешторгсервисом», у которого так и не получилось запустить местную экономику. Через полгода после прихода ЮГМК вышел указ президента РФ, согласно которому снимаются таможенные ограничения на продукцию ЛДНР, признаются сертификаты и самое главное — появился допуск к российскому рынку госзакупок.

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«Теперь металл Донбасса будет продаваться напрямую, а не через жадных посредников, кривящихся от слов «продукция непризнанных республик» и сбивающих на этом цену. Как было с «Внешторгсервисом».

О том, что Донбасс пришел в движение, видно сразу. Как только я приехал в Донецк, на мой мобильный посыпались СМС: «Заводам ЮГМК требуются: формовщики, станочники, инженеры…» Такого Донбасс не видал со времен Януковича!», – делится своими впечатлениями автор.

Спецкор рассказывает, что глава ЮГМК выплатил все долги по зарплатам, которые накопились после «Внешторгсервиса».

«Я уже увидел первых «возвращенцев», бежавших в Россию от безденежья и вернувшихся на родные заводы. Флагман Донбасса – Енакиевский металлургический, работает. Вижу своими глазами. Домна жарит – отремонтировали и запустили. Зарплаты подняли и премии к Новому году выписали всем 20 тысячам работяг восьми заводов ЮГМК», – продолжает спецкор.

Он пообщался с Юрченко, который рассказал, что вся продукция Донбасса уже раскуплена на месяцы вперед.

«К концу следующего года попробуем выйти на средние зарплаты, как в соседней российской Ростовской области. Нам важно, чтобы молодежь осталась в Донбассе, а те, кто уехал, вернулись. Возвращайтесь! Работы много!», – призвал глава ЮГМК.