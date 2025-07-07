Такой ЕС вам не нужен: Россия готовится выдвинуть новое требование Киеву в Стамбуле

Максим Столяров.  
07.07.2025 23:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за быстрой милитаризации Евросоюза Россия может выдвинуть новое условие завершения СВО – запретить Украине входить в ЕС.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за быстрой милитаризации Евросоюза Россия может выдвинуть новое условие завершения СВО – запретить Украине...

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«Если НАТО каким-то образом расколется, или если США больше не будут готовы делиться своим ядерным зонтиком с европейцами и так далее. То у нас есть вторая организация, похожая на НАТО, меньшая, но похожая, с одной ядерной державой, а именно с Францией, которая могла бы взять на себя ту же роль, что и США в НАТО.

И помните, что Макрон сделал это предложение. Идея уже витает в воздухе, хотя мы далеки от её реализации. Поэтому, если мы объединим взгляды Каи Каллас, Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона, у нас может появиться уменьшенная версия НАТО», – сказал полковник.

«И поэтому, если мы будем вести переговоры, у нас может быть дополнительное условие, которое запросят русские – что Украина не может быть членом ЕС.

И если вы прочитаете меморандум, который российская делегация передала украинцам 2 июня этого года, когда они начали переговоры в Стамбуле, в нем нет упоминания о ЕС. Хотя до этого русские всегда говорили, что они готовы, и это было в договоре 2022 года в Стамбуле, там было положение, позволяющее Украине стать частью ЕС.

Но в последней версии российской позиции это было удалено. Там нет ничего явно против, но нет ничего явно за то, чтобы Украина стала частью ЕС. То есть русские, вероятно, имеют в виду, что им нужно добавить требования, чтобы Украина не могла быть членом ни НАТО, ни ЕС», – добавил разведчик.

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