«Такой коррупции и близко не было даже при Януковиче» – экс-министр Украины

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 489
 
Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Высшее украинское руководство не пытается бороться с процветающей в стране коррупцией, потому что возглавляет её.

Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Высшее украинское руководство не пытается бороться с процветающей в стране коррупцией, потому что возглавляет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я захожу [в Кабмин в 2020], я смотрю беспредел… как шел в налоговой и таможне – так и идёт. Я говорю, подожди, рыба гниет с головы. Уже ругался с президентом, с премьером.

Говорю, смотрите, вот схематоз, который происходит. Я вам каждый день обновляю папочки, показываю, как происходит. Естественно, это на несколько страниц, потому что банально у них нет времени больше читать. Говорю, это происходило до вас, как до президента. Но это происходит и сейчас.

Чтобы это остановить, система должна получить четкий сигнал. Нужно убрать первых ключевых лиц, которые владеют схемой. Но – «нет». Я говорю, «как нет!?», это ж наша ответственность. Но всё равно – «нет», – сказал экс-министр.

«В целом ситуация очень тяжелая. Что происходит в экономике – достаточно пообщаться с бизнесом. Налоги какие-то собирают, но такой уровень коррупциогенности той же налоговой таможни, который есть сейчас, его не было даже при Януковиче.

У меня доказанных, это не значит, что это весь объем, это только то, что я собрал материалы, доказанные по каждому юрлицу, по сделкам и так далее, на порядка 150 миллиардов гривен по году», – добавил Уманский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить