«Такой коррупции и близко не было даже при Януковиче» – экс-министр Украины
Высшее украинское руководство не пытается бороться с процветающей в стране коррупцией, потому что возглавляет её.
Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я захожу [в Кабмин в 2020], я смотрю беспредел… как шел в налоговой и таможне – так и идёт. Я говорю, подожди, рыба гниет с головы. Уже ругался с президентом, с премьером.
Говорю, смотрите, вот схематоз, который происходит. Я вам каждый день обновляю папочки, показываю, как происходит. Естественно, это на несколько страниц, потому что банально у них нет времени больше читать. Говорю, это происходило до вас, как до президента. Но это происходит и сейчас.
Чтобы это остановить, система должна получить четкий сигнал. Нужно убрать первых ключевых лиц, которые владеют схемой. Но – «нет». Я говорю, «как нет!?», это ж наша ответственность. Но всё равно – «нет», – сказал экс-министр.
«В целом ситуация очень тяжелая. Что происходит в экономике – достаточно пообщаться с бизнесом. Налоги какие-то собирают, но такой уровень коррупциогенности той же налоговой таможни, который есть сейчас, его не было даже при Януковиче.
У меня доказанных, это не значит, что это весь объем, это только то, что я собрал материалы, доказанные по каждому юрлицу, по сделкам и так далее, на порядка 150 миллиардов гривен по году», – добавил Уманский.
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