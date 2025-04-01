«Такой коррупции и близко не было даже при Януковиче» – экс-министр Украины

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Высшее украинское руководство не пытается бороться с процветающей в стране коррупцией, потому что возглавляет её.

Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я захожу [в Кабмин в 2020], я смотрю беспредел… как шел в налоговой и таможне – так и идёт. Я говорю, подожди, рыба гниет с головы. Уже ругался с президентом, с премьером. Говорю, смотрите, вот схематоз, который происходит. Я вам каждый день обновляю папочки, показываю, как происходит. Естественно, это на несколько страниц, потому что банально у них нет времени больше читать. Говорю, это происходило до вас, как до президента. Но это происходит и сейчас. Чтобы это остановить, система должна получить четкий сигнал. Нужно убрать первых ключевых лиц, которые владеют схемой. Но – «нет». Я говорю, «как нет!?», это ж наша ответственность. Но всё равно – «нет», – сказал экс-министр.