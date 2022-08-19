Такой «Магомаев» нам не нужен

«Первый канал» повторил сериал «Магомаев». Тот, что с Милошем Биковичем в главной роли. Помню данный телепродукт. И вроде бы всё хорошо с ним, и вроде бы симпатично, но – при более внимательном анализе – от просмотра становится тоскливо и грустно.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает писатель Платон Беседин.

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Бикович, конечно, неплохой актёр. Но беда в том, что в определённый момент его стало слишком много. Такова, к несчастью, традиция современного российского кинопроизводства. Есть актёр, который начинает играть везде – абсолютно везде. Так было с Козловским, Петровым – и Бикович не стал исключением.

Какой из него Магомаев? Симпатичный, на первый взгляд. И тут огромный плюс работе гримёров. Да и сам Бикович очевидно постарался. Изучал Муслима Магометовича.

Старался копировать его мимику, жесты, но так и не смог передать главного: того, что делало Магомаева собственно Магомаевым. Что это? Энергия, исключительно-витальная и притягательная. Бикович передать её не смог. Он оказался вял и пассивен.

Но очень старался. И вот эти старания по-своему пошли сериалу даже во вред. Потому что остальные актёры и особенно актрисы на фоне Биковича смотрятся искусственно. Напоминают манекены с выпученными глазами. Не играют, а переигрывают – с лишним пафосом, с бесполезным надрывом. Получается, как в той КВНской сценке:

– Евгений, мне кажется, вы переигрываете… – Кто-о-о?! Я-я-я?!

Всё это придаёт сериалу кукольную карикатурность. Но она лишь преамбула к главной проблеме. История великого человека, а Магомаев был велик – это всегда история эпохи, а вот она в сериале «Первого канала» показана, скажем так, неосновательно, шапочно. Вроде бы и нет крупных фальсификаций, но вот детали сделаны так, что взвыть хочется.

В реальности был негодяй – на экране стал добряк. И наоборот. Ну и, конечно, не обошлось без «кровавых чекистов», которые преследовали артиста. Да ладно? Вы архивы пересмотрели или по привычным лекалам шарашили?

Примечательно, что родственникам (в частности, брату Юрию) и знакомым великого певца сериал не понравился. В нём, по их мнению, не хватило глубины, точных причинно-следственных связей. Показано «мыло», но нет истоков того, что сделало великого великим.

Почему так? Да потому что ситуация тут, как с Цоем, как со Стрельцовым. Берут культовое имя – и снимают о чём-то своём, исходя из своих предпочтений и своих взглядов на жизнь, делая не подлинную историю, но сюжет по мотивам, а в нём нет ни глубины, ни точности, ни души. Есть только желание быстренько завернуть продукт в обёртку и продать зрителю, чтобы тот, не слишком вдаваясь, съел поданное.

Ничего личного – только бизнес. Так говорят? Но фокус в том, что кино – как раз-таки глубоко личностная история. Особенно, когда речь идёт о большем человеке, ставшем эпохой. Сериал «Магомаев» этого учесть не захотел.