«Такой мир нам не нужен!» – Зеленский в Лондоне наотрез отказался от прекращения огня

Константин Серпилин.  
03.03.2025 17:59
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Поскольку соглашение о прекращении огня неминуемо будет сорвано, нужно продолжать войну против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку соглашение о прекращении огня неминуемо будет сорвано, нужно продолжать войну против России. Об...

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«Президент Трамп хочет закончить войну, и он может при помощи Европы, с нами, принудить Путина закончить войну. И я говорил, это будет для всех неудача, если все заставят Украину без серьезных гарантий безопасности пойти на прекращение огня.

Представьте себе, что через неделю русские убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. И что это будет? Русские скажут, как всегда, это украинцы сорвали. Мы будем показывать доказательства, что это они. Кто от этого одержит победу? Русские, точно не мы. Определенно не США.

Потому что вся идея, что как только будет прекращение огня, это окончание войны, она не верна. Я говорю это как человек с практикой», – вещал Зеленский.

Он заявил, что ни «минские соглашения» ни встреча во Франции в 2019 году ни к чему не привели. Хотя, о политической составляющей Минских соглашений, и что именно Украина отказалась их ратифицировать, Зеленский предпочёл умолчать.

«Нам не нужны никакие минские соглашения. Их выполнить невозможно, это ловушка. И поэтому я считаю, что мы провалим, если это все будет называться просто прекращением огня.

То есть это надо понимать, как это контролировать. И если мы говорим о прекращении огня, это будет неуспех для всех. Нам это не нужно.

Никто не выиграет от этого. Потому что как только мы увидим первые жертвы, один артиллерийский снаряд в школу, на этом всё закончится, и будет продолжение войны», – подытожил просроченный.

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