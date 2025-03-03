Поскольку соглашение о прекращении огня неминуемо будет сорвано, нужно продолжать войну против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Трамп хочет закончить войну, и он может при помощи Европы, с нами, принудить Путина закончить войну. И я говорил, это будет для всех неудача, если все заставят Украину без серьезных гарантий безопасности пойти на прекращение огня.

Представьте себе, что через неделю русские убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. И что это будет? Русские скажут, как всегда, это украинцы сорвали. Мы будем показывать доказательства, что это они. Кто от этого одержит победу? Русские, точно не мы. Определенно не США.

Потому что вся идея, что как только будет прекращение огня, это окончание войны, она не верна. Я говорю это как человек с практикой», – вещал Зеленский.