«Такой нет даже у НАТО»: украинцы хвалятся очередной «вундервафлей» от США

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Киевское англоязычное военное издание Defense Express пишет, что Украина получила от США новейшую версию РЭБ для самолетов F-16. Утверждается, что такой нет даже у стран НАТО.

«Обновление позволит самолетам, передавшим Нидерланды и Данию, эффективно противодействовать российским системам ПВО с учетом особенностей их работы», – говорится в публикации.

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Работы проводило спецподразделение 350th Spectrum Warfare Wing. В пресс-службе сообщили, что операция была уникальной по нескольким причинам. В частности, американским специалистам пришлось работать с оборудованием, не находящимся на вооружении армии США.

Эксперты издания предполагают, что речь идет о контейнере ECIPS/CJS, замеченном на украинских истребителях.

«Воздушные силы США будут получать от украинских коллег информацию об использовании этих средств РЭБ в реальном бою. Это позволит вносить дальнейшее обновление в работу систем не только для Украины, но и для США и других членов НАТО. А украинские F-16 действительно получили очень интересные возможности эффективно давить российские системы, что означает повышение результативности атак по российским ЗРК» , — оптимистично резюмируют авторы публикации.

Не оспаривая сами представленные технические характеристики РЭБ, о которой идет речь в материале, все же нельзя не отметить, что в общем контексте происходящего и на фоне практической беспомощности украинской ПВО в отражении массированных российских ракетных и БПЛА-атак, что мы видели буквально несколько дней назад, такие духоподьемные «подгоны» выглядят утешительными рассказами об очередной «вундервафле», которая резко изменит ситуацию на поле боя в украинскую пользу.

В любом случае самым эффективным критерием истины остается практика. А на практике мы не видим какого-то существенного усиления возможностей украинских ПВО.

Если смотреть на ежедневную статистику разругительных “прилетов”, то вывод однозначен: хозяевами украинского неба по прежнему являются российские ракеты. А реальность «дырявого» украинского неба и бравурные отчеты от создателей дрона “Паляныця” о каких-то «штучных» технологических новинках, сосуществуют, не пересекаясь, в разных плоскостях.