«Такой войны не ожидали»: у США заканчиваются снаряды и ракеты для Украины

18.11.2022  12:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

По мере того, как наступает первая полноценная зима войны России с Украиной, у США заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Киеву

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в опубликованной на сайте телеканала CNN статье, которая ссылается на трех осведомленных о процессе американских чиновников.

По мере того, как наступает первая полноценная зима войны России с Украиной, у США...

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Один из собеседников сказал, что запасы некоторых систем «истощаются» после почти девяти месяцев отправки грузов в Киев во время ожесточенной войны, поскольку есть «конечное количество» избыточных запасов, которые США могут отправить.

Среди систем вооружений, которые вызывают особую обеспокоенность по поводу их исчерпаемости – 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты «Стингер».

«Некоторые источники также выразили обеспокоенность по поводу производства в США дополнительных систем вооружения, включая противорадиоактивные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin, хотя США предприняли шаги для наращивания производства этих и других систем», – отмечается в публикации.

Указывается, что одной из причин беспокойства по поводу низких запасов является то, что промышленная база США с трудом справляется со спросом, а европейские союзники не могут в достаточной мере удовлетворить украинские военные запросы.

«Это становится все труднее и труднее. Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но теперь могут пройти годы. В то время, когда глобальные цепочки поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить спрос на таком очень высоком уровне», – говорит член палаты представителей Майк Куигли, входящий в комитет по разведке.

Кроме того в кулуарах Пентагона идут жаркие споры, могут ли поставки на Украину привести к критическому уменьшению стратегических запасов США, ударив тем самым по нацбезопаснсоти.

На опубликованную СNN статью обращает внимание военно-аналитические телеграм-канал «Рыбарь».

«Проблема не новая: в Пентагоне уже пару месяцев бьют в набат, поскольку война с Россией не заканчивается, а запасов на потенциальный конфликт на Тайване уже не хватит. Да и на другие конфликты тоже.

Ещё весной Raytheon Technologies заключили контракт с Пентагоном на производство ПЗРК Stinger: из-за поставок комплексов в третьи страны на Ближнем Востоке, а также на Украину теперь оборонно-промышленному комплексу страны потребуются годы, чтобы восполнить нехватку ракет. «Стингеры» не производили два десятка лет», – отмечают аналитики.

Такая же проблема стоит и с артиллерийскими выстрелами: при расходах в 5-6 тысяч снарядов в день, в США норма производства составляет 80 тысяч снарядов в год.

«С «Гарпунами» ситуация тоже интересная: на 2015 год по данным Jane’s было произведено и поставлено в войска 7.5 тысяч ракет. Ежегодно производится около 100 новых ракет. А только за четыре месяца на Украине израсходовано около двух тысяч ракет «Гарпунов» (что подразумевает факт нецелового использования ПКР в том числе по наземным целям).

С ПТРК Javelin аналогичная история: при производстве 4 тысячи единиц в год, на Украину поставлено 7 тысяч единиц.

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