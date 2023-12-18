Такой же недалёкий, как Кличко – экс-депутат рады о Зеленском

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Президент Украины Владимир Зеленский может посостязаться в идиотизме с мэром Киева Виталием Кличко, и он не способен адекватно управлять воюющей страной.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта зима для украинцев будет психологически тяжелее, чем предыдущая. Потому что в прошлую зиму они рассчитывали, что будет наступление, что мы что-то освободим и будем пить кофе в Крыму. А сейчас мы понимаем, что война может продлиться десятилетиями, и мы не понимаем, какие у нас планы. Должен ли верховный главнокомандующий Зеленский выйти – и рассказать это людям, обществу?», – поинтересовалась ведущая. «Это человек, который озвучил тезис «Наша стратегия – это тактика». И вы ждёте, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? Его стратегия – это тактика, и вообще он слишком занят, чтобы думать. Это его цитаты. В этом плане он может посостязаться с Кличко», – сказал Лапин.

Он подчеркнул, что Зеленский станет горьким уроком для всей Украины.

«Чего вы ждёте от человека, у которого стратегия – это тактика? Я не хочу заниматься дискредитацией верховного главнокомандующего, но боженька послал нам такое решение, и мы с этим должны жить. Это вакцинация от популизма, или что, я не знаю», – добавил бывший депутат.