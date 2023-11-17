«Такому денег не дадут»: в Киеве уже не боятся сравнивать Зеленского с наркоманом

Украинское руководство ведёт себя как инфантильный наркоман, истериками выпрашивающий деньги у Запада и не желающий работать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему западные союзники приостановили нам помощь? Представьте, вы – старший брат, который крепко стоит на ногах, хорошо зарабатывает. У вас есть младший брат, который пока не стоит на ногах, не зарабатывает. И вы с ним договорились, что вы оплачиваете его учёбу в университете, а ещё платите за спортивный зал, куда он ходит для поддержания здоровья.

Но через год вы обнаруживаете, что у него неуды на учёбе. Учителя говорят, что он пропустил половину занятий, в спортзал он не ходит. А деньги, которые вы платили ему за спортзал, он тратит на девочек, наркотики, выпивку и вечеринки.

Вы вызываете его, и говорите: «Так, дружище, я прекращаю тебя финансировать. Сдавай хвосты в университете, сдавай зачёты, а за зал уже плати сам. Устройся куда-нибудь на работу, и оплачивай свою жизнь самостоятельно».

Но вместо того, чтобы осознать свои ошибки и сказать, что исправится, он ложится на пол, бьёт ножками, и говорит: «Я знаю, ты просто в меня не веришь, а я в себя верю, я буду успешным человеком. Ты просто меня не любишь, и меня предал», – сказал Гайдай.