Таксюр рассказал Совбезу ООН о гонениях на УПЦ

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С 2018 года каноническая Украинская православная церковь подвергается страшным гонениям со стороны киевского руководства, которые усиливаются с каждым годом.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого притеснениям канонической УПЦ на Украине, рассказал освобожденный из застенков СБУ писатель Ян Таксюр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018 году ряд политиков, тогдашний президент Украины Пётр Порошенко, Государственный секретарь США Майк Помпео, Константинопольский патриарх Варфоломей, в нарушение церковных законов и Конституции Украины создали в стране новую религиозную организацию – ПЦУ. И стали требовать от древней канонической церкви переходить в новую структуру. Сразу же начались насильственные действия по отношению к верующим УПЦ, захваты храмов, угрозы судебной и физической расправы», – сказал Таксюр.

Он подчеркнул, что с приходом нового киевского руководства ситуация только ухудшилась.

«Новая волна гонений на УПЦ поднялась при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Особенно она усилилась в начале 2023 года, и продолжается по сегодняшний день. Сотни захваченных и насильно, в нарушение закона, переведенных в ПЦУ храмов и монастырей, оторванные пальцы простых верующих, вышедших на защиту своей церкви. Проломленные металлическими прутами головы, кровь священства и мирян. Сегодня под домашним арестом пребывает митрополит Феодосий. В хорошо знакомом мне СИЗО находится митрополит Павел, православный публицист Дмитрий Скворцов. Обвинения, выдвинутые против них, ничем законным не обоснованы», – добавил публицист.

Он возмутился, что главные храмы Киево-Печерской Лавры уже отобраны, монахи изгнаны из обители, а ценности вывезены.

«В данном случае украинская власть вмешивается в область сакрального, в область отношений человека и Бога, где не может быть места политике и геополитике. Тем не менее, СБУ по надуманным предлогам проводятся операции в десятках и сотнях храмов Украины», – подчеркнул Таксюр.

Также писатель рассказал, что многие священники уже подвергались обыскам и допросам, моральному террору.

«Уважаемые члены Совета. Думаю, такое положение недопустимо. Оно незаконно и преступно перед лицом Бога и людей», – резюмировал бывший политический узник.