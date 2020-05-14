Тактический союз с Порошенко становится токсичным для Зеленского

14.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Между командой действующего президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко сформировался консенсус и полное взаимопонимание. Это позволяет Порошенко избежать уголовного преследования, но может больно ударить по рейтингу самого Зеленского.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я вижу, что команда Зеленского – возможно, не сам президент – но нашла определенный баланс с командой Порошенко. То есть между ними есть определенное взаимопонимание, консенсус. Друг другу подыгрывают регулярно. С одной стороны все эти дела, которые генеральный прокурор нынешний – она их вела в ГБР и перестала вести на должности генерального прокурора – эти дела встали на паузу.

С другой стороны, «Европейская солидарность» регулярно подголосовывает, когда надо, «слугам народа» в парламенте. Регулярно подголосовывает. Есть определенный баланс между ними. Сговор это или не сговор, говорить сложно, но это делает невозможным любые следственные действия относительно Петра Порошенко и его команды.

Этот баланс может быть крайне токсичным для самого Зеленского, ведь его электорат – это электорат протестный на 100%. И в первом, и во втором туре за Зеленского голосовали люди, которые протестовали против политической системы или против Петра Порошенко. Этот электорат может разочароваться в президенте достаточно быстро», – заявил Бортник.