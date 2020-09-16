«Тактика Лукашенко – вымотать майдан при поддержке Путина» – Арьев

16.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Во время майдана в Киеве в 2013-2014 годах «свидомые» с первого дня воевали не с Виктором Януковичем, а напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным. Точно так же и сегодня в Белоруссии, главный враг «змагаров» – не Александр Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что сочинские события, сочинская встреча, которая сейчас прошла между между президентом Путиным и самопровозглашенным президентом Белоруссии Лукашенко, это продолжение аналогичной политики России относительно всех нелегитимных диктаторов, которые называют себя президентами. Так было и с Януковичем, тогда встреча тоже проходила в Сочи в период зимней Олимпиады 2014 года, теперь это Лукашенко.

Такие же обещания денег, такие же действия, что по поддержке, в частности – милитаризованные структуры РФ уже были введены в Беларусь давно, но сейчас они будут все раскрываться и непосредственно действовать, если будет потребность для этого у Лукашенко и его фактичного теперь сюзерена Владимира Путина», – заявил Арьев.

Кроме того, он подчеркнул, что без последствий, «которые будут в любом случае трагичными», установившаяся в Белоруссии ситуация не обойдется.

«Лукашенко выбрал тактику выматывания оппозиции при поддержке Путина, которую он получил, я думаю, в ответ на максимальную сдачу суверенитета Белоруссии. Но он ожидает, что протесты начнут сходить на нет, и если это произойдет, то тогда люди будут пропадать не десятками, а тысячами. То есть, все, кто принимал участие в протестах против диктатора, они должны с точки зрения диктатора заплатить такую цену, чтобы больше не повторяли. Лукашенко так просто этого не оставит.

Поэтому единственный путь – это понять для всех граждан, я не говорю для оппозиции, это для народа Белоруссии понять, что Лукашенко с Путиным власть просто так не отдадут. Мы это поняли в начале 14-го года и понимали, что на майдане мы боремся не против Януковича, а уже против РФ, против Путина лично. Сейчас в Белоруссии такая же ситуация.

Поэтому сейчас надо понять, что пройти через проблемы большие, через трагичные происшествия, теперь придется при любых обстоятельствах, к великому сожалению. Можете со мной не соглашаться, можете со мной спорить, но практика показывает, что диктаторские режимы так просто не сдаются и если они побеждают, то без крови это не обходится в любом случае, просто будут перебивать по одному», – рассуждает порохобот.

По его словам, раньше помогать белорусам было очень непросто, поскольку «не было такого ядра в Белоруссии среди людей, чтобы чувствовалось, что есть большой национальный подъём, который появился сейчас».

«Бело-красно-белые флаги и совместное пение – я очень трогательные кадры видел, когда люди на планшеты смотрят и поют «Погоню» – белорусский гимн, не зная слов, но они сейчас их учат. Именно сейчас происходит национальный подъём Белоруссии, именно сейчас критически важно и европейским странам, и украинским патриотическим, демократическим силам оказать помощь белорусскому народу – моральную, любую поддержку, которая им нужна, чтобы бороться против диктатора и против агрессора.

Я понимаю одно и надеюсь, в Белоруссии также поймут, что Россия не хочет быть ни для кого братским народом. «Братство» – это прикрытие. Россия – это захватчик», – заявил Арьев.