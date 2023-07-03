Тактика НАТО дала сбой, ВС РФ не «бородачи» – Карасев

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Тактика НАТО оказалась ложной и не помогла Украине в ее наступлении.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. LIVЕ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все дело в том, что до этого страны НАТО воевали с «бородачами», а не регулярной армией.

«Может быть, неправильная доктрина НАТО, наступления. Потому что НАТО никогда не воевало в таком ландшафте. У них в Афганистане была миссия, американцы и британцы воевали в Ираке, в Афганистане. Это совсем другая война с бородачами, это с бородатыми война – моджахедами, ИГИЛом (запрещенная в РФ организация, – авт.) и так далее. А это – регулярная армия перед вами. Может, и нельзя надеяться на большую наступательную операцию, которая имеет стратегическое значение», – сказал Карасев.