«Тактика штурмовых групп»: офицер ВСУ объяснил успехи русских под Артемовском

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия перестала использовать большие скопления бронетехники и перешла к новой тактике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте антироссийского пропагандистского журнала «Новое время» заявил офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев, отвечая на вопрос, как русским удалось достичь успехов под Артемовском.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.

«Причины этого результата — банально они начали использовать тактику ВСУ. Они перестали использовать массу бронетехники, перешли на штурмовые группы. Нанесение огневого поражения без артиллерийской подготовки. И это внесло свои коррективы в то, например, как мы раньше понимали, что будет наступление? Слышали гул техники передовые подразделения, пехота докладывала, что идет гул техники, как правило, она накапливалась какой-то период времени, одни сутки, несколько суток. Минимум три-четыре часа уже можно было догадаться, что будет наступление. Также артиллерийская подготовка такого массированного характера на одном из участков фронта, где они пытаются прорваться. Сейчас они этого почти не делают, бомбят, но это плановые цели для них», – сказал Афанасьев.

Он говорит, что при штурме противник использует именно пехоту.

«И тактика ночного боя, выдвижение штурмовых групп с помощью ночных прицелов, тепловизоров, попытки уничтожить передовые посты и так же вклиниться в нашу оборону, посеять какую-то панику. Тем самым, заставив какие-то подразделения отступить на один-два километра для того, чтобы перегруппироваться», – уточнил офицер.

При этом ВСУшник не соглашается с журналистом, что у ВС РФ стало меньше бронетехники.

«Нет, я не думаю, что у них стало меньше, просто они понимают, что украинская артиллерия настолько точная, плюс обнаружение этой бронетехники идет на огромном расстоянии, где они еще не могут нанести огневое поражение. Пробиваются точки, где они предположительно будут пробиваться, и когда они попадают в тот или иной квадрат, их просто уничтожают, они даже не могут нанести огневого поражения. Сейчас они перешли на тактику ЧВК, они штурмуют пехотой», – резюмировал Афанасьев.