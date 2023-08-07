Войска НАТО хорошо научились воевать против слабого противника, однако против российской армии демонстрируют полную беспомощность.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про Ирак – когда тебе противодействуют сорок боеготовых самолётов поколения, которое отстаёт от твоих, а ты собираешь авиационную группировку в 875 самолётов; когда ты выносишь группировку ПВО практически сразу, потому что его нет – тогда у тебя сержант может «Боинг» и запросить.

Он барражирует, а пацанам – боевых охота, они тоже там за доллары работают. И ты можешь что угодно сделать, когда воюешь с папуасами.

А когда против тебя армия, у которой выстроено ПВО, которая умеет воевать на земле, ты беспомощен. Даже сейчас они практически полностью отказались от фронтальных ударов. Они выходят в боевое соприкосновение, и начинают там метелиться, ожидая авиацию, артиллерию, поддержку флота», – сказал полковник.