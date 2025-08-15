Тактика времён ВОВ помогла обеспечить прорыв под Покровском

Максим Столяров.  
15.08.2025 18:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 622
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Перед наступлением российская армия проводит артподготовку на глубину до 20 километров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед наступлением российская армия проводит артподготовку на глубину до 20 километров. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему произошел прорыв на покровском направлении? И на других участках, пусть не такой масштабный в глубину, но он происходит. Потому что мы изменили чуть-чуть тактику ведения наступательных действий», – сказал Басурин.

«Мы вернулись к опыту, как бы парадоксально ни звучало, Великой Отечественной войны, где [наступающим войскам] обеспечивается огневая поддержка, начиная от беспилотника, артиллерии, ракетных систем, авиации, на участке фронта в глубину до 15-20 километров наносится огневое поражение.

Такая тактика помогает обычным солдатам быстрее проходить эту линию фронта. Это одна из причин этого прорыва [на Красноармейском направлении] в том числе. Там не одними беспилотниками, там все вместе», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить