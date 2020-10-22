Талибы подставляют Трампа и ставят США на растяжку

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Афганистане, откуда, согласно подписанным соглашениям с талибами, должны быть выведены американские войска, вновь обострилась ситуация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В публикации отмечается, что серьезные потери в последние дни несут как талибы, так и противостоящие им и подконтрольные Кабулу силы. При этом американская авиация наносит удары по подразделениям «Талибана».

Впрочем, президент США Дональд Трамп продолжает заявлять, что американские военные «должны вернуться домой к Рождеству».

В этой ситуации талибы объявили о своей поддержке Трампа на выборах.

«Трамп может казаться нелепым человеком для всего мира, но для талибов он здравомыслящий и мудрый человек» — заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Эти слова поставили в неловкое положение команду Трампа, поспешившую отказаться от такого рода поддержки.

«Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как Джо Байден», — сказал пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк говорит, что резко обострившаяся ситуация в Афганистане стала новым вызовом для американской администрации, которая еще в феврале этого года, подписав в Дохе соглашение с «Талибаном», рассчитывала поставить точку в самой длинной войне в американской истории».

«В движении «Талибан» по-своему поняли суть этого соглашения: получив международное признание, талибы резко усилили нажим на Кабул, именно так понимая межафганский диалог. В итоге США встали перед неприятной дилеммой — уходить «по-вьетнамски», признав свое поражение, а также неудачу предыдущих администраций Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, или выйти из дохийского соглашения и начать новый раунд войны в Афганистане, которая уже стоила США 2,4 тыс. человеческих жизней и $778 млрд», – отметил Батюк.

По его словам, «простого и устраивающего всех выхода из этой ситуации у президента Трампа нет».