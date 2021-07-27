Талибы создали проблемы для Байдена – США снова ввязываются в афганскую войну

27.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Боевая авиация США возобновила удары по позициям талибов в Афганистане, несмотря на завершающийся 31 августу вывод американских войск из этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что удары наносятся по формированиям «Талибана», блокировавшим административные центры провинций Кандагар и Гильменд. В бомбардировках принимали участие самолеты и БПЛА, взлетавшие с авиабаз в Персидском заливе и авианосца «Рональд Рейган». Кроме того, над Кабулом впервые за последние несколько лет появился стратегический бомбардировщик В-52.

По всей видимости, его полет также является демонстрацией решительных намерений Вашингтона вмешаться в ситуацию.

По всей видимости, дела у афганского правительства совсем плохи, что подтверждает генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США. По его словам, из примерно 420 районов Афганистана около 212 в настоящее время находятся в руках талибов. Они наступают в пригородах 17 административных центров провинций и столицы страны Кабула, а также захватили пограничные переходы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном, через которые идет товарообмен с зарубежными странами.

«Похоже, пойдя на возобновление авиаударов, команда 46-го американского президента, не ожидавшая такого быстрого распада афганской армии, созданной и обученной США, поняла, что военная победа талибов и крушение правительства Гани может нанести сильный удар по ней самой и поставить крест на возможном втором президентском сроке Байдена. Отсюда и такая сумбурная реакция на складывающуюся обстановку. В итоге принимаемые решения не разрешают существующие проблемы, а, наоборот, только порождают новые», – резюмирует «НГ».