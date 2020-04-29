Таллин отметился грязной русофобской выходкой

29.04.2020, Москва, Константин Серпилин

25 апреля группа неизвестных в Таллине с помощью световых эффектов разместили на фасаде здания посольства РФ русофобские надписи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь соцсетей Серж Сергев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это произошло в тёмное время суток – неизвестные «доброжелатели» написали на стенах российского посольства «птн пнх», «Gas station», а также изображение украинского трезубца.

«Посольство РФ в Эстонии. Зачёт! Эстония – Украина с Вами!» – прокомментировал произошедшее Сергев.