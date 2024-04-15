«Там будут одни партизаны» – в Киеве призывают не идти в могилу за Донбасс

Вадим Москаленко.  
15.04.2024 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжение мобилизации на Украине приведёт к резкому скачку цен на все товары и услуги.

Об этом в эфире канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение мобилизации на Украине приведёт к резкому скачку цен на все товары и услуги....

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«Для бронирования отдельных ценных работников – бизнесу, предпринимателю, надо платить 500 долларов. За одного. А бизнесмен будет закладывать эти потери в цену продуктов. Значит, по цепочке всё подорожает. Завтра хлеб будет стоить процентов на двадцать больше», – сказал Карасев.

Он пожаловался, что все эти затраты вряд ли окупятся, потому что цели Киева в этой войне очень сомнительны и вряд ли достижимы.

«Война – затратное дело. И надо решать, есть за что воевать, или нет. За что, за какую идею. Просто воевать, чтобы нанести стратегическое поражение России… а это вообще реально, нанести стратегическое поражение России?

Идти воевать за Донбасс? Там люди уже другие, мотивированные воевать против нас. Вот, отвоюем мы эту территорию, и что будем с ней делать? Там партизаны одни будут, и Россия рядом», – добавил он.

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