«Там чучела огородные, не белорусы», – беглые змагары готовы убивать соотечественников

Новости Украины

Группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского» стремится к боевым столкновениям со своими соотечественниками.

Об этом в интервью украинскому Пятому каналу заявил бывший «азовец», а теперь командир «полка Калиновского» Денис Прохоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делали не одно заявление о том, что, если будет хоть малейшая информация о том, что готовится наступление с территории Беларуси, «калиновцы» первыми возьмут на себя этот сектор. Ребята заряжены жестко отвечать. Это для нас дело принципа как для белорусов. Мы не позволим запятнать белорусскую нацию. Смотрите, какие мы – настоящие белорусы. А там чучела огородные, не белорусы. Все, кто пойдет с оружием в сторону Украины с Республики Беларусь, не белорусы. То, что у них есть паспорт, не делает их белорусами. У них мышление пророссийское. Это прихвостни режима Путина. Ребята будут расценивать их как войска РФ – пи…доров», – сказал Прохоров.

Он также поддерживает нанесение Украиной ракетного удара по территории Белоруссии.

«Несмотря на то, что Республика Беларусь – мой родной дом, территория мне близкая, но мы говорим про войну. Я смотрю адекватно на возможность давать отпор. Если такая возможность есть, то почему бы этого не делать. Потому что эти все игры: ракеты прилетели из Беларуси, давайте терпеть, – сколько еще десятков и сотен должно полечь, чтобы принять это решение. Все эти игры в демократию, они такие невнятные. Я за то, чтобы отвечать, несмотря на то, что это мой родной дом», – сказал Прохоров.