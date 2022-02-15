«Там Днепр, леса и болота. Враг не пройдет»: Резников уверяет в неприступности Киева

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Новости Украины

В Министерстве обороны Украины не верят, что Киев в случае военного конфликта будет захвачен за пару суток.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ведомства Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Резникова, атаковать украинскую столицу могут только со стороны Белоруссии.

«Я прошу не забывать, что у нас 1000 километров с Республикой Беларусь границы, из которой приблизительно 750 километров – это болота, очень сложный рельеф. Потому не в каждом месте в принципе легко пересечь границу. Всего 250 километров, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе. Даже с точки зрения географии это очень сложная история – атаковать с севера Киев», – сказал министр.

Он также говорит, что от Белоруссии до Киева нужно пройти 200 километров до Киева, добавив, что украинская система обороны готова готова к отражению.

«До Киева просто никто не дойдет. Я уже не говорю о способности четырехмиллионного Киева себя защищать. Я хочу напомнить, как бывший сотрудник органа местного самоуправления именно киевской местной власти, это 82,5 квадратных километра, если не ошибаюсь, площадь Киева, посередине есть Днепр наш огромный, левый и правый берег. Поэтому когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или падет за пару суток – это огромная ошибка, поэтому я предлагаю такие апокалиптические сценарии даже не рассматривать, это ерунда», – заявил Резников.