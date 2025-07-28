«Там ещё много работы» – депутат Госдумы предложил ссылать укро-нацистов в Сибирь

Максим Столяров.  
28.07.2025 17:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Осуждённых украинских нацистов можно свозить в Сибирь без права выезда, и использовать их для нужд местной экономики.

Об этом в беседе с Эдуардом Басуриным в эфире радио «Sputnik» заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осуждённых украинских нацистов можно свозить в Сибирь без права выезда, и использовать их для...

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«Первое, самое главное – нам не нужно врага. То есть сегодня Украина – это враг, который специально подготовлен, а это антиРоссия. Нам надо убрать антиРоссии.

Что такое денацификация? Значит, надо выловить всех преступников нацистских, предать суду. И не совершить ошибок пятьдесят шестого года, когда их повыпускали.

У нас вот, в моем родном Забайкалье – пожалуйста, у нас места хорошие есть. Горный Зерентуй, Новый Акатуй, это вообще прелесть. Работы там как у дурака фантиков», – сказал Гурулёв.

«Есть и посевернее чем заняться, но я беру традиционные места хорошего расселения. Ещё цари туда всех свозили. До сих пор есть старики, которые помнят, как в родном Забайкалье они жили без права выезда. Было такое.

Второе. Демилитаризация. То есть, у Украины не должно быть той армии, которая на сегодня есть. Ей должны быть чёткие гарантии безопасности, прописанные Российской Федерацией», – подытожил депутат.

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